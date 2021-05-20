¡Día del Streaming y en TUBI tenemos recomendaciones solo para ti!

Si eres de las personas que disfruta del terror y el suspenso, tenemos las películas ideales para armar un maratón en sábado por la noche para celebrar el Día del Streaming. Te recomendamos llevarte las botanas a la cama y dejar la luz prendida después de ver estas películas, porque seguramente no querrás salir de las cobijas. Estas son las recomendaciones de terror que podrás encontrar en tubitv.com

1 “Scream 4”

Nada más aterrador que un asesino enmascarado que persigue a sus víctimas hasta el cansancio. Esto es lo que pasó con la protagonista de la película, quien superó la matanza que presenció años atrás escribiendo un libro y, al volver a su pueblo a promocionarlo, el asesino volvió a sembrar el terror.

2 “La masacre de Texas: Herencia Maldita”

¿Te imaginas descubrir que te heredaron una finca en Texas? A nadie le caería mal, o al menos eso pensó Heather, quien al saber que era la afortunada heredera de su abuela, decide recibir su herencia acompañada de sus amigos. Todo era risa y diversión hasta que descubrieron que el lugar tenía un turbio pasado y empiezan a ser acechados desde el sótano de la casa.

3 “El Aro”

Esta historia definitivamente te mantiene al borde de la silla durante toda la película. Los personajes de la película reciben un VHS con un video que parece tener una maldición. Al terminar el video, inevitablemente suena el teléfono de todos ellos mientras escuchan la famosa frase: “tienes 7 días de vida”. Te prometemos que no volverás a ver tu televisión de la misma manera. (Si la disfrutas, no te preocupes, también tenemos “El Aro 2”).

4 “Hasta el viento tiene miedo”

Si eres de las personas que suele tener sueños raros, esta película es para ti. Esta joya del terror se desarrolla en un internado de mujeres, donde Claudia sufre de pesadillas horribles sobre una estudiante ahorcada, un espíritu atormentado empeñado a vengarse.

Si crees que eres lo suficientemente valiente como para ver esto sin temerle a la oscuridad después, te esperamos en tubitv.com para que hagas maratón con nosotros. También puedes descargar la app y disfrutar de miles de series y películas totalmente gratis.

