Las mejores FOTOS de Carolina Mendoza ‘Sunshine’, exparticipante de Exatlón: Titanes vs Héroes.

La gran atleta y exparticipante del Exatlón México, Carolina Mendoza, ha acaparado la atención del público en las redes sociales debido a su gran desempeño en el reality. Aunque, en el caso de la clavadista mexicana, las cosas son un poco diferentes, debido a que en sus perfiles sociales siempre procura mantenerse muy activa y cercana a sus millones de seguidores.

Te puede interesar: El VIDEO de Daniel Corral y Ernesto Cázares en Exatlón que causó sensación en redes sociales.

Hay que recordar que Carolina es una joven de tan solo 23 años, que se destaca por venir de una familia de grandes atletas pues su madre es Nadia Hernández, reconocida deportista de pista y campeona nacional en los años ochenta.

Por otra parte, su tío paterno es un ciclista mexicano que participó en los Juegos Olímpicos de México en el año 1968, llamado Guillermo Mendoza, por eso en la vida de Sunshine, ha estado muy presente el deporte y desde muy pequeña ha estado en el mundo del deporte.

Aunque, la joven en algunas ocasiones ha mencionado que además de dedicarse a ser clavadista también piensa estudiar medicina; sin embargo, hace unas semanas fue eliminada del reality show lo que fue un fuerte golpe para sus fans.

Para recordar a esta gran mujer, te presentamos algunas de sus mejores imágenes, donde se muestra hermosa y disfrutando de la vida haciendo deporte.

También te puede interesar: Exatlón: Mati Álvarez, una vez más, enciende la polémica en Titanes con sus declaraciones.

En algunas Carolina Sunshine nos muestra cómo disfruta del mar, ya sea sentada observando y relajándose o simplemente nadando y disfrutando de la naturaleza, no cabe duda de que esta joven atleta se ganó el cariño de millones de personas.

