Exatlón: Mati Álvarez, una vez más, enciende la polémica en Titanes con sus declaraciones.

Exatlón: Titanes vs Héroes está a punto de entrar a la recta final. Tus atletas favoritos se preparan para dejar el corazón en las playas de República Dominicana, pues quieren coronarse como los absolutos ganadores.

Sin embargo, el equipo rojo no ha tenido el mejor rendimiento, pues han perdido importantes duelos como la batalla por la fortaleza.

Mati Álvarez destacó el bajo rendimiento de sus compañeros Titanes en recientes declaraciones para las cámaras de Exatlón.

La poblana, de 25 años, confesó que su equipo se acostumbró a perder sin ningún interés en mejorar su puntería.

“No sé si ya nos estamos acostumbrando a perder, pero eso lo odio. Yo estoy acostumbrada a ganar. Me gusta salir a ganar. Siempre que salgo intento dar lo mejor de mí”, expresó la mexicana para millones de televidentes.

Además, la también conocida como ‘Terminator’ destacó el bajo ánimo de Titanes en la banca. En las últimas semanas, la causa roja demostró gran apatía desde las gradas, según expresó la ganadora de la tercera temporada de Exatlón.

El día de hoy, desde que empezamos el marcador 3-0, todos estábamos bastantes decaídos en las porras. Normalmente tenemos mejor actitud y estamos bromeando en la banca. Ahorita estábamos nada más sentados flojeando. Sentí esa actitud fea y derrotada de todos nosotros

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Mati Álvarez no se siente apoyada por el equipo de Titanes

‘Silver Force’ demostró ser una de las mujeres más poderosas del reality show, pues anotó innumerables puntos que pusieron en ventaja al equipo rojo.

Sin embargo, Álvarez confesó que se siente decepcionada por el nulo apoyo de su equipo cuando no anota puntos.

Hoy sí me frustré muy poco porque todo el equipo azul se acercó con Doris. En el equipo rojo, no se acercaron conmigo, estuvieron todos sentados en la grada

Recordemos que, Mati Álvarez ofreció un inolvidable espectáculo en la tercera temporada de Exatlón, donde aprendió que las últimas semanas suelen ser las más complicadas.

Cada fortaleza es fundamental, es un descanso y más en esta recta final. En mi temporada terminé muy cansada después de tantas carreras y sí me alivianaba muchísimo ir a la fortaleza

Las polémicas declaraciones de ‘Terminator’ causaron revuelo en internet. Y es que, la famosa poblana destacó su poder ante otros atletas menos veloces en esta cuarta edición de Exatlón.

Lo que dice Heliud es muy cierto, el equipo confía mucho en Aristeo, Zudy, Pato, Heliud y en mí. Sí siento mucha responsabilidad para ser sincera

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