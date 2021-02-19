El VIDEO de Daniel Corral y Ernesto Cázares en Exatlón que causó sensación en redes sociales.

La primera temporada de Exatlón regaló maravillosos e intensos momentos para todos los televidentes mexicanos. Y es que, atletas de gran renombre, se batieron en las playas de República Dominicana para luchar por su permanencia día tras día.

Sin embargo, usuarios de las redes sociales recordaron un inolvidable duelo entre dos leyendas del reality show.

Nos referimos a Daniel Corral y a Ernesto Cázares, quienes se enfrentaron hace mucho tiempo para ganar un viaje a ‘La Romana’. El duelo fue sintonizado por millones de admiradores, quienes dividieron su corazón para apoyar a los equipos rojo y azul.

Daniel y Ernesto corrieron como nunca antes, pues dejaron hasta el último aliento para obtener el codiciado viaje. La audiencia fue testigo de una intensa batalla que puso a prueba a los primeros atletas de Exatlón.

Tras anotar dos tiros casi perfectos, Daniel Corral ganó la contienda dejando el marcador 8-6 a favor de la causa roja.

Famosos celebraron la victoria de su compañero entre aplausos y gritos de orgullo. Zoraida Gómez hasta inventó una canción para conmemorar la impresionante carrera que ofreció el gimnasta artístico.

“Uno de los recorridos más veloces en la historia”, mencionó la máxima Autoridad Rosique sobre el mencionado duelo que se volvió tendencia en internet.

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Daniel Corral y Ernesto Cázares tienen una sólida amistad fuera de Exatlón.

Recordemos que, la primera temporada del reality show, nos regaló hermosas amistades por parte de los talentosos concursantes.

Daniel y Ernesto no fueron la excepción, pues se olvidaron de la rivalidad para dar paso a una valiosa amistad llena de solidaridad y compañerismo.

Y es que Ernesto Cázares se convirtió en el campeón de la primera temporada, dejando a millones de televidentes atónitos con su velocidad, destreza y buena puntería.

Por si fuera poco, el practicante de parkour regresó a Exatlón: Titanes vs Héroes para pelear por la gloria una vez más. El campeón más querido de México demostró sus grandes dones, cautivando a todo el público latino.

Tras su salida de la edición más exigente del reality show, Ernesto recibió el apoyo del mismo Daniel Corral.

Y es que el gimnasta artístico llamó a Cázares para darle un mensaje de aliento tras su salida de las playas más famosas de la televisión.

“Tenía muchas ganas de hablar con él y de saber cómo estaba. Le marqué y me contestó. Le dije: ‘Yo sé que andas muy ocupado, pero solo quería marcarte para saber cómo estabas’. Entre la plática, me compartió que estaba un poquito triste por su salida, pero que también estaba contento por reencontrarse con su familia y su novia”, confesó el exintegrante del equipo rojo en su canal de Youtube.

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