¿Cómo ganarte la tanga de Gabo Cuevas, participante de Survivor México?

Hablar de Gabo Cuevas es sinónimo de polémica y controversia, pues el participante se convirtió en uno de los más comentados durante su incursión en Survivor México.

Ceriani llamó tramposa a Lupita y Gabo responde por ella en Survivor.

El participante se unió a las filas de la Tribu Jaguar, desde donde protagonizó múltiples polémicas con Javier Ceriani, Catalina, Cuchao, Ale Saadi y más personas.

El participante, quien quedó eliminado por Cathe en el Juego de la Extinción, se caracterizó por su estrafalario look dentro de nuestro reality show. El reportero de espectáculos utilizó una camisa floreada que le regaló su padre hace algunos años, además de portar una tanga que pronto llamó la atención de los usuarios de las redes sociales.

La tanga de Gabo Cuevas desató toda una ola de opiniones divididas en las redes sociales, aunque también generó múltiples memes que quedaron inmortalizados en las plataformas digitales.

Tú puedes ganar la tanga de Gabo Cuevas

Gabo Cuevas visitó nuestro foro de Venga la Alegría el pasado 23 de agosto tras su eliminación de Survivor México. El reportero de espectáculos apovechó el espacio para hablar sobre su polémica tanga que tanto dio de qué hablar en las redes sociales .

“Yo me fui a trabajar, fui a hacer una cobertura... tenía varios trajes de baño y a todo mundo le di trajes de baño. La verdad es que me dio mucha pena al principio, pero después dije ‘si Bella de la Vega usó y hasta con canela incluída, ¿por qué yo no?’ Al menos a mí no se me vio la canela”, declaró a este programa.

Gabo también confiesa que no teme a las críticas sobre su look en la tercera temporada de Survivor México: “Yo iba a divertirme y a leventar al evento. Me siento muy contento por todo lo que hice”.

¿Cómo ganarte la tanga de Gabo Cuevas?

¿Quieres ganarte una de las famosas tangas de Gabo Cuevas?, solo entra a la app TV Azteca En Vivo y participa. Tú puedes ser el gran afortunado y llevarte la deseada pieza.

Descarga aquí la app TV Azteca En Vivo.