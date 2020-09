Juan José Origel responde con un mensaje contundente a las acusaciones de Alfredo Adame: “Son puras mentiras”.

El actor Alfredo Adame continúa en el ojo de la polémica, luego de que catalogó al periodista Juan José Origel como un “depredador sexual”.

Y es que luego de que dejó en el olvido su pelea con Carlos Trejo y la disputa familiar con su exesposa, Mary Paz Banquells, el también conductor se le fue a la yugular al experto en el medio del espectáculo.

Te puede interesar:

FOTO: Esmeralda Pimentel presume orgullosa sus estrías con sensual desnudo en su cuenta de Instagram.

En muchas de las fiestas, me topé con un tipo que es asqueroso, deleznable y cochino. Es un pervertido, un cochino pervertido que se llama Juan José Origel. Desde esa época, se me empezó a insinuar, a darse su taco e interés por mí

Estas acusaciones llegaron a los oídos del exconductor de Ventaneando, quien en una entrevista con los representantes de los medios de comunicación arremetió contra Alfredo Adame.

De este tipo (Alfredo) no quiero hablar, porque son puras mentiras. No vale la pena estar hablando de alguien que no me interesa y eso (los señalamientos) lo van a arreglar los abogados

Pese a las críticas que ha sumado a lo largo de su trayectoria, Origel se dijo tranquilo y pleno: “Eso no me afecta, porque si fuera una persona seria, un César Évora, un Juan Soler me dolería muchísimo, pero no. Qué Dios lo perdone (a Alfredo), no tengo nada en contra”.





También te puede interesar:

Christian Estrada reacciona furioso ante los ataques de Frida Sofía y manda contundente indirecta en redes sociales.

No es la primera vez que Juan José Origel protagoniza un escándalo de esta magnitud, pues hace unos meses tuvo una disputa con la actriz Érika Buenfil, quien en la actual etapa de confinamiento se ha convertido en una estrella de las redes sociales, principalmente de TikTok.

“No puedo hablar con ella porque me tiene bloqueado, pero aquí, de frente le voy a decir a la señora Érika Buenfil”, dijo Origel en aquella oportunidad en un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram.