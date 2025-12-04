Usuarios aseguran que AHORRARÁS con este sencillo “Hack” para que tu viaje por aplicación te salga más BARATO en Navidad y Año Nuevo

Es cada vez más común que, durante las fiestas de diciembre, millones de usuarios se percatan de los precios de los servicios de transporte por aplicaciones como, Uber, Didi, etc. No obstante, usuarios en redes sociales aseguran que existe una manera de que pagues menos y te ahorres algún dinero durante los horarios de alta demanda y de tarifa dinámica. El hack “Solicitar el servicio cuando se tiene más del 50 % de batería y evitar consultar en varias ocasiones el precio al abrir y cerrar la aplicación.

¿Por qué la batería puede influir en el precio?

Es importante señalar que, aunque las aplicaciones de transporte privado señalan que esto no es verdad, cientos de usuarios en redes sociales señalan que esto no es del todo verdad, ya que han reportado que incluso la tarifa aumenta de manera importante cuando el dispositivo se encuentra por debajo del 10 por ciento. Ante esta situación, es importante señalar que las diferentes aplicaciones han hablado al respecto explicando que los precios se basan únicamente en oferta y demanda.

Por ello, si lo que quieres es que tu viaje no sea del todo un fuerte gasto, es importante que mantengas tu celular siempre con un buen nivel de batería; además, recuerda que la demanda del servicio se puede ver alterada si en reiteradas ocasiones abres, buscas el destino y cierras las diferentes aplicaciones.

Recuerda NO REVISAR el precio cada segundo, esto SÍ eleva el costo del viaje

Como ya lo hemos mencionado, los usuarios de apps de movilidad privada también hacen hincapié en evitar revisar constantemente el precio de tu viaje, asegurando que, si la app detecta que estás consultando una y otra vez un mismo trayecto, podría interpretarse como una alta demanda del servicio, lo que, en palabras de las mismas aplicaciones, sí, podría incrementar el precio del viaje.

¿Cómo pedir un viaje por aplicación para obtener el mejor precio?

De acuerdo con los usuarios, la mejor manera de asegurarse de obtener el mejor precio mejor precio es esperar unos minutos entre la búsqueda de un viaje entre aplicación y aplicación, además de tomar en cuenta los horarios del viaje para aprovechar los “lapsos muertos” o de baja tarifa dinámica, y por supuesto contar con la pila suficiente para asegurarse no tomar una decisión apresurada.

Un hack útil para Navidad y Año Nuevo

Recuerda que, durante la temporada decembrina, los gastos se multiplican; entre cenas, reuniones y regalos, los traslados pueden ser otro gran gasto, que puedes disminuir, quizá no al cien, pero no aumentar si es que tomas en cuenta los consejos que los usuarios comparten.