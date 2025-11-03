¡Llega la Navidad! Estos son los mejores lugares para comprar árboles naturales y a buen precio

Apenas terminó el Día de Muertos, ya son varios los usuarios que ya cambiaron toda su decoración para colocar la de Navidad. Otra importante fiesta que muchos esperan por los regalos, las fiestas y la comida, donde estamos casi por terminar el año 2025.

Uno de los elementos más importantes es el pino, en el que vamos a colocar todas las esferas. Es así que te detallaremos cuáles son los mejores lugares para comprar árboles naturales a buen precio. Toma nota para que vayas a adquirirlos.

¿Dónde comprar los mejores árboles de Navidad?

Aunque podemos optar por adquirir pinos artificiales, sabemos que no es lo mismo que los árboles naturales, los cuales despiden un exquisito aroma en la casa. Existen muchos lugares a los que podemos ir, pero uno siempre busca el que tenga los mejores precios.

Uno de los principales siempre es el Mercado de Jamaica, donde alrededor se colocan todo tipo de vendedores, permitiendo que los usuarios puedan acceder a diversos costos, precios y tamaños, logrando adaptarse a los presupuestos de la familia.

Otra gran opción para comprar árboles de Navidad, es en el Mercado de Flores y plantas de Cuemanco, lugar en el que los usuarios pueden comprar todo tipo de árboles y obtener una mejor asesoría para el cuidado de los ejemplares.

Por último, tenemos al Bosque de Árboles de Navidad en Amecameca, donde tendrás la oportunidad de seleccionar y cortar tu propio árbol. Los precios varían dependiendo del ejemplar, pero el costo puede ir desde los 795 pesos. Siendo los mejores lugares donde puedes comprar tu propio ejemplar.

¿Qué medidas de seguridad considerar?

Ahora que ya conoces los mejores lugares para comprar árboles naturales, es importante que tomes en cuenta ciertos aspectos, con la principal finalidad de prevenir un incendio:

Verifica que los cables de las decoraciones se encuentren en buen estado.

Los enchufes deben estar en buenas condiciones.

Si usas multicontactos, no los sobrecargues.

Al salir de casa o al dormir, desconecta todas las luces.

Primero, asegura el bienestar de tu familia, sigue los consejos para que no seas víctima de un incendio, los cuales suelen ocurrir por sobrecargar enchufes o por el mal estado de las series de luces. Evita cualquier problema.