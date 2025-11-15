inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
TV Azteca Especiales
Nota

Reconoce IMPI a Caja Popular Mexicana con la declaratoria de “Marca Famosa”

El Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) reconoció a Caja Popular Mexicana con la máxima distinción: la declaratoria de “Marca Famosa”.

Marca Famosa
Redacción Azteca UNO
TV Azteca Especiales
Compartir
  •   Copiar enlace

Este jueves 13 de noviembre del 2025, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) otorgó a Caja Popular Mexicana (CPM) el reconocimiento "Marca Famosa", máximo distintivo de protección legal y reputación en la República Mexicana.

¿Por qué Caja Popular Mexicana recibió el distintivo "Marca Famosa"?

Para reconocer su amplia y notoria aceptación por la mayoría del público consumidor de México, esta distinción, amparada en la Ley Federal de Protección de la Propiedad Intelectual, reafirma la trayectoria de CPM como la cooperativa financiera más grande de la República.

Caja Popular Mexicana respalda este reconocimiento con más de 3 millones 832 mil socios activos y 501 sucursales que operan en 28 estados del país.

¿Qué beneficios recibe CPM con este reconocimiento?

El beneficio inmediato es la protección legal ampliada: la marca queda blindada ante cualquier uso, imitación o dilución en todas las clases de productos y servicios, y no solo en el sector financiero cooperativo, lo que eleva las barreras de entrada a posibles imitaciones y reduce el riesgo de litigios costosos por usurpación de identidad.

Asimismo, este estatus garantiza para CPM que el valor intangible de la marca sea defendible a perpetuidad, reforzando ante sus socios y el mercado la solidez y el compromiso institucional por el que han destacado durante décadas.

La declaratoria de Marca Famosa subraya la consolidación de CPM como un líder en la inclusión financiera y el desarrollo económico de millones de familias mexicanas.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
TV AZTECA | PROGRAMAS
Ver más
MasterChef Celebrity 2024 193x255
MasterChef
card 193x255.jpg
Exatlón México
mini promo acercate a rocio
Acércate a Rocío
Lunes a viernes 5:30 p.m.
destacado mini ventaneando 28 años 2024
Ventaneando
laresolanaconelcapi-2257149 (1).png
La Resolana Con El Capi
genérico vla 2023
Venga La Alegría
Al Extremo
Al Extremo
Mi Pareja Puede Promo
Mi Pareja Puede
survivorpromo
Survivor México
En Sus Batallas
En Sus Batallas
Domingos por Azteca Uno.
La Academia card 193x255.
La Academia
¡Hasta pronto!
card tqf2 193x255
Todos Quieren Fama
soyfamososacamedeaquicard 193x255.
Soy Famoso ¡Sácame De Aquí!
¡Hasta la próxima!
×
×