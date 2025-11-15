Reconoce IMPI a Caja Popular Mexicana con la declaratoria de “Marca Famosa”

Este jueves 13 de noviembre del 2025, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) otorgó a Caja Popular Mexicana (CPM) el reconocimiento "Marca Famosa", máximo distintivo de protección legal y reputación en la República Mexicana.

¿Por qué Caja Popular Mexicana recibió el distintivo "Marca Famosa"?

Para reconocer su amplia y notoria aceptación por la mayoría del público consumidor de México, esta distinción, amparada en la Ley Federal de Protección de la Propiedad Intelectual, reafirma la trayectoria de CPM como la cooperativa financiera más grande de la República.

Caja Popular Mexicana respalda este reconocimiento con más de 3 millones 832 mil socios activos y 501 sucursales que operan en 28 estados del país.

¿Qué beneficios recibe CPM con este reconocimiento?

El beneficio inmediato es la protección legal ampliada: la marca queda blindada ante cualquier uso, imitación o dilución en todas las clases de productos y servicios, y no solo en el sector financiero cooperativo, lo que eleva las barreras de entrada a posibles imitaciones y reduce el riesgo de litigios costosos por usurpación de identidad.

Asimismo, este estatus garantiza para CPM que el valor intangible de la marca sea defendible a perpetuidad, reforzando ante sus socios y el mercado la solidez y el compromiso institucional por el que han destacado durante décadas.

La declaratoria de Marca Famosa subraya la consolidación de CPM como un líder en la inclusión financiera y el desarrollo económico de millones de familias mexicanas.

