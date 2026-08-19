Redoxon - Activ: qué es este multivitamínico y cómo ayuda a proteger tu rendimiento diario

¿Qué es Redoxon - Activ?

Redoxon Activ es una nueva variante de Redoxon dirigida a adultos con jornadas activas. Su fórmula reúne ocho vitaminas del complejo B, además de magnesio, zinc y biotina, ingredientes relacionados con funciones que apoyan el rendimiento cognitivo.

Con una tableta diaria, su fórmula te apoya a mantener tu rendimiento cognitivo durante el día, ayudandote a disminuir la fatiga, favoreciendo el enfoque y la concentración, mejorando el estado de animo.

¿Cómo puede integrarse a tu rutina?

El rendimiento no sólo importa al hacer ejercicio. También es clave cuando necesitas mantenerte atento en el trabajo, resolver pendientes, convivir con tu familia o continuar con tus proyectos personales.

Por eso, Redoxon - Activ está pensado como un acompañante de la rutina diaria y no como una bebida energética o una solución de efecto inmediato. Su propuesta es ayudar a proteger el rendimiento de manera sostenida, como parte de hábitos de cuidado que también incluyen una alimentación equilibrada, descanso y actividad física.

Si tus días combinan varias responsabilidades y actividades, un multivitamínico puede ser una opción para complementar tu rutina.

Redoxon - Activ. Protege tu rendimiento.

