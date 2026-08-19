MasterChef 24/7: 3 recetas de papillote con salmón, pollo y pescado blanco para lucirte en la cocina

El papillote se convirtió en uno de los protagonistas clave de la Gala del martes en MasterChef 24/7 : gracias a que Carmen dominó esta técnica culinaria, logró subir al balcón junto con Claudia, ganó la Capitanía y, además, fue premiada con una salida al parque de diversiones con tres acompañantes.

Esta popular técnica gastronómica permite que el jugo, la cocción y los aromas le den una textura y sabor inigualable a tu proteína favorita; si quieres intentar probarla en casa, te recomendamos tres recetas que seguramente te encantarán.

¿Qué recetas de papillote están recomendadas por la IA con pollo, salmón y pescado blanco?

SALMÓN CON VERDURAS Y ENELDO

Ingredientes:

1 lomo de salmón.

1/2 calabacín en juliana.

1/2 zanahoria en bastones finos.

4 jitomates cherry en mitades.

1 rodaja de limón.

Eneldo fresco.

Aceite de oliva.

Sal y pimienta.

Preparación: Coloca la cama de vegetales en la base del papel, sazona y posiciona el salmón encima. Decora con el limón y el eneldo, añade un chorrito de aceite de oliva, cierra el paquete e hornea a 200°C por 12-15 minutos.

PESCADO BLANCO AL ESTILO MEDITERRÁNEO

Ingredientes:

1 filete de pescado blanco (lubina, dorada o bacalao).

5 aceitunas negras fileteadas.

1 cucharada de alcaparras.

1/4 de cebolla morada en pluma.

1 diente de ajo laminado.

Un chorro de vino blanco seco.

Aceite de oliva.

Preparación: Dispón la cebolla y el ajo, coloca el filete sazonado, añade las aceitunas y alcaparras. Añade un chorrito de vino blanco justo antes de hacer el último pliegue para sellar. Hornea a 190°C por 12 minutos.

PECHUGA DE POLLO CON CHAMPIÑONES Y HIERBAS

1 pechuga de pollo cortada en tiras gruesas.

50 gramos de champiñones laminados.

1/4 de puerro en rodajas finas.

1 ramita de tomillo.

1 cucharada de mantequilla o crema de leche.

Preparación: Saltea ligeramente el puerro y champiñones unos dos minutos. Colócalos en el papel junto al pollo sazonado, añade el tomillo y la mantequilla. Cierra bien y hornea a 200°C por 18-20 minutos.

Tips de oro para el sellado de tu papillote:

Se usa papel de horno o papel aluminio, dóblalo alrededor de los ingredientes haciendo pliegues superpuestos en los bordes hasta formar un paquete semicircular o rectangular completamente cerrado.

Debe quedar espacio libre dentro para que el vapor circule y concentre los sabores.

Añade una o dos cucharadas de vino blanco, cítricos o caldo para potenciar la generación de vapor.

El paquete debe inflarse por completo en el horno: esa es la señal de que el vapor interno está en su punto.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?