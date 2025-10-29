¡De TERROR! Jóvenes atrapan a supuesto DUENDE y el VIDEO enciende las redes

En pleno marco del Día de Muertos y las celebraciones de Hallowen, un corto video se ha viralizado en redes sociales, el cual ha puesto a temblar y reír a millones de usuarios en todo el mundo, pues una pareja asegura el haber atrapado a un duende real. El corto video cuenta ya con millones de reproducciones y miles de comentarios, y ha provocado todo tipo de reacciones, desde lo paranormal hasta el señalar que no es más que solo una broma.

¿Qué ocurre dentro del video viral en donde capturan a supuesto duende?

De acuerdo con lo que se puede observar dentro del video que lleva por título “Atrapamos un duende real”, dos jóvenes se encuentran frente a una bolsa negra que se mueve de manera misteriosa, al mover la bolsa se puede ver una pequeña figura con forma humanoide que incluso pareciera querer asomarse cuando se le pide que salga por su propia voluntad. No obstante, el video corta de manera abrupta, dejando a la comunidad con más dudas que respuesta.

¿Qué opina la comunidad digital sobre el video en donde capturan a supuesto duende?

Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar, pues dentro de los miles de comentarios, muchos aseguran que este video es la prueba fehaciente de que los duendes existen, mientras algunos otros, afirman que solo se trata de un muñeco o mascota que mueve la bolsa.

¿Video real de un duende capturado o montaje?

Cabe mencionar que hasta el momento se desconoce de manera directa en dónde fue grabado el corto video, así como de qué fue lo que realmente pasó, pues hasta el momento la pareja que compartió el video no se ha hecho presente, aumentando la duda sobre si se trata de un montaje de Halloween o se trata de una prueba fehaciente de que existe lo sobrenatural.