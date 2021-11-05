JALISCO LLEGA MÁS FUERTE AL TERCER INFORME DE GOBIERNO

Jalisco no le está fallando al planeta para combatir la emergencia climática.

1,660 millones de pesos para el saneamiento del Río Santiago entre 2019 y 2020: Jalisco está haciendo lo que le toca.

- 670 millones de pesos para la construcción, modernización y ampliación de 17 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en la cuenca.

- 13 PTAR ya están operando.

- 2 PTAR están en proceso de arranque y estabilización.

- 2 PTAR en fase de construcción con avance del 52 %.

- 123 millones de pesos para la construcción de 29 km de colectores que conducen las aguas residuales a estas PTAR.



Arrancamos y finalizamos la primera etapa de Nido de Lluvia, el sistema de captación y aprovechamiento de agua pluvial para uso doméstico.

- 600 viviendas beneficiadas en el programa piloto.

- 11 millones de pesos de inversión.

- 19.6 millones de litros de agua pluvial captada al año en las 600 viviendas, es decir, 1,960 viajes de pipa al año.

- 392.5 millones de litros de agua captados en los 600 sistemas en sus 20 años de vida útil.



Arrancamos Escuelas de lluvia, sistemas de captación y aprovechamiento de agua pluvial en centros educativos con fines pedagógicos.

- 2.5 millones de pesos de inversión.

* 1 millón de pesos de inversión del Gobierno de Jalisco.

* 1 millón de pesos de inversión de Arca Continental.

* 500 mil pesos de inversión de Coca Cola Company.

- 15 sistemas instalados en escuelas del AMG en una primera etapa.

- 4 millones 391 mil litros de agua captados cada año.

- Lo que es lo mismo a 439 pipas de agua.



El 01 de agosto de 2021 arrancó la Verificación Responsable para mejorar la calidad del aire que respiramos regulando las emisiones de los vehículos.

- 102 líneas de verificación autorizadas en construcción.

- En 20 Centros de Verificación Responsable.

- Ubicados en el AMG, Ocotlán, Puerto Vallarta, Tepatitlán, Ciudad Guzmán y Lagos de Moreno.



A la fecha, con la Verificación Responsable llevamos verificados:

- 2,884 vehículos de uso oficial estatal.

- 2,724 taxis.

- 1,746 vehículos de plataformas.

- 1,492 camiones de transporte público.



Se ha logrado la terminación operativa y clausura definitiva del relleno sanitario Los Laureles: no recibirá ni una tonelada más de basura y, lo más importante, inicia su proceso de rehabilitación para que su estabilización física, química, biológica y social.

118.9 millones de pesos de inversión para acciones de prevención y combate de incendios forestales para esta temporada de estiaje.

- 144 km de líneas negras para prevenir que se esparzan los incendios.

- 68.8 km de brechas cortafuego.

- 374 ha de quemas prescritas y controladas.

- 642 km de caminos rehabilitados para mejor accesibilidad de las brigadas, gracias a la maquinaria de A toda Máquina.

- 146 brigadas.

- 1,585 brigadistas de todas las corporaciones del estado.



Plan de Acción Climática Metropolitano.

- El AMG cuenta con el primer Plan de Acción Climática Metropolitano (Pacmetro) de América Latina.

- El 6 de octubre, el AMG resultó ganadora en los Premios de la Acción Climática Global de las Naciones Unidas por el Pacmetro.

