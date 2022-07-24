ÚLTIMA HORA: Esto es lo que se sabe del estado de salud de Eduardo.

Hace unas horas se dio a conocer la noticia de que Eduardo, uno de los alumnos de La Academia que más ha recibido apoyo por parte de los millones de fans del reality show de música más famoso de todo México, sufrió un cuadro de vértigo por la carga de estrés acumulado.

Te puede interesar: La Academia: Eduardo va al hospital tras sufrir cuadro de estrés.

Recordemos que Eduardo ya había sido eliminado de La Academia, pero el público lo eligió para darle una nueva oportunidad. Ha agradecido a la gente que votó por él con su talento sobre el escenario más imponente de la televisión mexicana.

El joven originario de Tijuana presentó náuseas, una contractura muscular y tensión en el cuerpo, por lo que de forma inmediata el equipo de paramédicos que están todo el tiempo al pendiente de los alumnos ingresó a la casa de La Academia para atenderlo y revisar que se encontrara bien.

Eduardo le comentó al personal que lo atendía que ya le había pasado eso antes, pero que tenía mucho tiempo que no le sucedía, tras sus palabras los paramédicos lo trasladaron en una ambulancia al hospital con la finalidad de asegurar que su estado de salud es el óptimo y no corre ningún riesgo.

Este es el estado de salud de Eduardo de La Academia.

Luego de ser ingresado al hospital y evaluado por todo un equipo de médicos, se ha determinado que Eduardo presenta un poco de vértigo, una pequeña contractura en el cuello y espalda, todavía le están haciendo estudios, ya que los doctores han pedido una placa y lo van a mantener en observación un par de horas, antes de poder darlo de alta.

También te puede interesar: La Academia: Zunio se convirtió en el expulsado de la noche.

Eduardo pasa por uno de sus mejores momentos en La Academia, pues ha logrado brillar durante sus últimas interpretaciones.

