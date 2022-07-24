La Academia: Zunio se convirtió en el expulsado de la noche.

Luego de que el domingo pasado los jueces salvaran a Santiago, el decimosegundo concierto de La Academia generó una gran expectativa por saber si el académico volvería a ser elegido por el público para salir del reality show de talentos, pero el alumno que terminó siendo expulsado fue Zunio al no obtener los votos suficientes para permanecer en la competencia.

Los mejores alumnos de la noche

Los primeros en saltar al escenario fueron Cesia y Andrés, quienes interpretaron a dueto el tema “Recuérdame”, su química fue indiscutible, tanto así que los críticos quedaron realmente satisfechos con su interpretación; sin embargo, Gavito discrepó del resto de sus compañeros y “aseguró que es lo menos que el público merece”.

¡Ese beso final! 😱El escenario sacó chispas con la química que desbordaron 𝗖𝗘𝗦𝗜𝗔 y 𝗔𝗡𝗗𝗥𝗘́𝗦 cantando “Recuérdame”. 💗🎶 #Andrecia está más vivo que nunca. ✨#RetosLaAcademia #LoVisteEnAzteca 𝗘𝗡 𝗩𝗜𝗩𝗢: https://t.co/YXtYNL3KqP pic.twitter.com/BUMB2oaHDk — La Academia (@LaAcademiaTV) July 24, 2022

Mar y Zunio se arriesgaron y se aventuraron con la canción “Nuestro juramento”, la cual hiciera grande su compatriota Julio Jaramillo y lo hicieron de gran manera en el tema interpretativo, incluso les valió llevarse las felicitaciones de Arturo López Gavito, no así en lo que transmitieron hacía el público y los críticos, ya que los panelistas no quedaron muy convencidos con su desenvolvimiento corporal.

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A ellos no les fue tan bien

Rubí y Nelson fueron los siguientes al micrófono y lo hicieron interpretando “Adrenalina”, ambos tuvieron un buen desempeño, no obstante, no lograron llenarles el ojo a los críticos; sin embargo, la potosina obtuvo mejores críticas a diferencia de la semana pasada y su actitud fue bien recibida por la mayoría de los panelistas, excepto Arturo López Gavito, quien dijo que había sido “desastroso” y “una pena”.

La Adrenalina no solo se sintió en el escenario, también en el panel de críticos luego de la presentación de 𝗡𝗘𝗟𝗦𝗢𝗡 y 𝗥𝗨𝗕𝗜́. 🔥🎶😱#RetosLaAcademia #LoVisteEnAzteca 𝗘𝗡 𝗩𝗜𝗩𝗢: https://t.co/YXtYNL3KqP pic.twitter.com/DtxVEGZQbS — La Academia (@LaAcademiaTV) July 24, 2022

El trío de este concierto corrió a cargo de Fernanda, Eduardo y Santiago, quienes escogieron cantar “Como quien pierde una estrella” de Alejandro Fernández, pero su interpretación no fue la esperada y los críticos se los hicieron saber, sobre todo por haberla hecho al flamenco tal como la versión que canta 'El Potrillo’ con Diego el Cigala.