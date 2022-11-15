Última Hora: Se registran muertos en Polonia tras caída de misiles rusos.

Al menos dos personas han muerto en la localidad de Przewodow, provincia de Lublin, Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, tras la caída de dos misiles que podrían haber impactado a 10 kilómetros de los límites con Kiev.

De acuerdo con información de la emisora local Radio ZET, los misiles podrían haber golpeado secadoras de grano en Przewodow, por lo que agentes de la policía, Fiscalía y el Ejército polaco ya se encuentran en el lugar de los hechos.

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha convocado de manera urgente al Comité del Consejo de Ministros para Asuntos de Seguridad Nacional y Defensa tras la explosión provocada por lo misiles rusos en la frontera con Ucrania. Por su parte, el portavoz del Gobierno, Piotr Muller pidió no entrar en especulaciones hasta tener información certera y veraz.

Anteriormente, Marcin Lebiedowicz, portavoz del Cuerpo de Bomberos de Hrubieszow, a unos 35 kilómetros al norte de Przewodow, confirmó que la localidad había sido escenario de una serie de explosiones cuyas causas son desconocidas.

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“Hemos recibido una notificación de una explosión en el patio de secado. De hecho, nada más llegar, confirmamos que algo así sucedió. Dos personas murieron en el lugar. Por el momento estamos asegurando la escena e iluminando el área de la acción”, explicó a Radio Lublin.

❗️Polish media report the fall of missiles on the territory of Poland



An explosion occurred at a grain drying plant in Przewodow (10 kilometers from the border with Ukraine). According to the fire service, two people were killed.

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📰 Kurier Lubelski pic.twitter.com/R7jXW7SlHh — NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2022

¿Qué dijo el gobierno de Estados Unidos? El Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo que no podía confirmar los informes de que misiles rusos habían cruzado a Polonia cerca de la frontera con Ucrania.

“Somos conscientes de los informes de prensa que alegan que dos misiles rusos han impactado en un lugar dentro de Polonia cerca de la frontera con Ucrania. Puedo decirles que no tenemos ninguna información en este momento para corroborar esos informes y estamos investigando esto más a fondo. El portavoz del Pentágono Brig”, dijo el general Patrick Ryder en conferencia de prensa.

