Este fue el último post de ‘El Pinky’, el influencer asesinado en Sinaloa

Ayer les informamos sobre la muerte de Paul, mejor conocido en el mundo de las redes sociales como ‘ El Pinky ’, influencer que fue hallado muerto en un tramo de La Costerita, al sur de Culiacán, Sinaloa.

¿Qué se sabe sobre la muerte de ‘El Pinky’?

El cuerpo del joven de 22 años presentaba signos de violencia, incluyendo golpes y al menos un impacto de bala. ‘El Pinky’ tenía las manos y los pies amarrados a la espalda y su cuerpo fue descubierto por personas que pasaban cerca de la zona.

El hecho se registró un día después de que fueran lanzadas amenazas contra 25 músicos e influencers. El cuerpo de ‘El Pinky’ fue levantado por peritos de la Fiscalía General del Estado luego de realizar las diligencias respectivas.

¿Quién fue el ‘El Pinky’? ‘El Pinky’ era uninfluencer que se dedicaba a crear videos de comedia enredes sociales, donde su popularidad lo llevó a sumar 30 mil seguidores en Instagram.





En su perfil personal aparecía como “creador de videos” y contaba con un link que enlazaba a sus fans con su canal de YouTube de nombre “Los Plebes del Barranco”.

¿Cuál fue la última publicación de ‘El Pinky’?

Horas después de su muerte ha trascendido el crudo mensaje que ‘El Pinky’ compartió en su cuenta de Instagram, tan solo 5 días antes de ser brutalmente asesinado.

A raíz de su mensaje, se han generado fuertes especulaciones sobre las actividades en las que estaba involucrado el influencer. No obstante, cabe resaltar que las autoridades de Sinaloa no tenían ninguna investigación en su contra.



“Cerramos el 2024 de una buena manera, este año hubo tropiezos a como también logré muchas cosas y aún falta mucho por lograr laboralmente y de unión, me alejé de gente mala y conocí gente increíble y con las mismas ganas de crecer, lo importante de todo es que no me rendí", compartió ‘El Pinky’ en su Instagram.

¿Cómo reaccionaron las redes?

Su muerte avivó la polémica y la ola de violencia que se vive en Culiacán. Algunos internautas aseguraron que probablemente tenía nexos con el crimen organizado; sin embargo, también hubo quienes lamentaron su muerte.