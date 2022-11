Vacaciones de invierno: ¿Cuándo inician y cuánto duran?

El ambiente decembrino ya empieza a sentirse por todos lados, de ahí que padres de familia y alumnos comiencen a preguntarse cuándo iniciarán las vacaciones de invierno ya que están ansiosos por tomarse un respiro de las labores y la escuela, así como disfrutar de las posadas, Navidad y el Año Nuevo.

Recién terminó el penúltimo megapuente del 2022 que constó de cuatro días de descanso, pero para fortuna de todos los alumnos de educación básica del país esta semana únicamente constará de tres días.

El próximo viernes 25 de noviembre los alumnos de los diversos planteles educativos a nivel básico no tendrán actividades en las aulas debido al Consejo Técnico Escolar, por lo que podrán disfrutar de tres días de descanso.

Sin embargo, hay una mala noticia debido a que este será el último puente del presente año ya que el 12 de diciembre no es festivo y no está marcado en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública pues es de carácter religioso y ya no figura como día de asueto.

¿Cuándo inician las vacaciones de invierno?

De acuerdo con el calendario escolar 2022-23 de la SEP, las vacaciones de invierno iniciarán el próximo el próximo viernes 16 de diciembre, por lo que restan poco más de tres semanas de clases y después a disfrutar de la temporada decembrinas.

¿Cuándo durarán las vacaciones? El calendario escolar que contempla 190 días de clases indica que el periodo vacacional de invierno tendrá una duración de 21 días (tres semanas), por lo que todos los estudiantes a nivel básico deberán volver a las aulas el lunes 9 de enero de 2023.

Las vacaciones de invierno iniciarán el viernes 16 y finalizarán el viernes 30 de diciembre, pero los alumnos regresarán a los salones una semana después debido a que los maestros tendrán un Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes, Nuevos Planes y Programas de Estudio.

Al contar con 21 días de vacaciones, los alumnos tendrán la posibilidad de disfrutar al máximo de las fiestas decembrinas tales como las posadas, Noche Buena, Navidad, Año Nuevo e incluso el Día de Reyes, por lo que podrán presumir y jugar con sus juguetes con total libertas, así como partir rosca.