Valentina y Emiliano Fernández nos contaron todo de su debut musical

Este martes 5 de septiembre el foro de Ventaneando se vistió de gala con la presencia de Valentina y Emiliano Fernández, dos jóvenes talentos que portan con orgullo el apellido Fernández y que buscan escribir su propia historia en el mundo de la música, aunque lejos del regional mexicano.

Valentina y Emiliano forman parte de la Dinastía Fernández, pues son hijos de Alejandro Fernández. Hace unos días fue el lanzamiento oficial del dueto y Ventaneando estuvo presente, incluso nuestra querida Pati Chapoy fue su madrina.

¿Qué dijeron Valentina y Emiliano? Además del talento innato, Valentina declaró que “hemos estudiado música desde muy temprana edad, entonces, desde que tenemos 4 y 2 años hemos aprendido y estudiado, y es lo que más nos encanta, estar rodeados de la música”.





¿Se peleaban Valentina y Emiliano?

Al preguntarle a los hijos de ‘El Potrillo’ si llegaron a pelearse, la joven declaró entre risas que “como hermanos”. Por su parte Emiliano dejó en claro que además de cantar tocan algunos instrumentos, él la guitarra y su hermana el piano.

¿Por qué decidieron no cantar regional mexicano?

Sobre por qué no cantan ranchero o música regional mexicana, Valentina declaró que “empezó desde muy temprana edad, Emi y yo, creo que siempre cantamos juntos y desde que aprendimos a tocar música y a estudiar esto encontramos nuestro sonido y lo definimos, y pues conforme empezamos a hacer canciones”.

Sin embargo, ninguno de los dos le cierra las puertas al regional mexicano. “Siempre está abierta la posibilidad de lo regional, nacimos con eso y siempre lo llevaremos hasta el final, pero queremos empezar haciendo nuestro propio camino, nuestro propio sonido y esto fue lo que salió”, agregó Valentina.

¿Qué dijeron de Déjà vu?

Valentina dijo que a ella le encanta hacer las melodías y ya con Emiliano empezaron con la letra, luego agregaron el bajo y los violines y fue así como surgió Déjà vu. De igual forma, Valentina declaró que el siguiente paso es el lanzamiento de su siguiente sencillo y ya después vendrán las presentaciones.

¿Le cantarán a la Virgen?

Por último, Valentina y Emiliano declararon en exclusiva para Ventaneando que ya fueron invitados para cantarle a la Virgen.