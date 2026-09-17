En qué parte de la casa debes colocar un potus roto y qué significa

Una de las plantas de interior más conocidas y populares de todos es el potus, y es que se caracteriza por ser una de las más resistentes, fáciles de cuidar y porque embellece con sus hojas. Por otro lado, más allá de la función decorativa que puede tener esta especie, se la asocia mucho al Feng Shui, esta disciplina antigua que se caracteriza por buscar la armonía en los espacios y que en este caso, reveló el significado de que esta planta esté rota y en qué lugar debes ubicarla.

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Tal como lo mencionamos, el potus es una de las plantas más elegidas en el mundo de la decoración de interiores, siendo perfecta para aquellos principiantes en jardinería y que no quieran que sus plantas se les echen a perder. Es originaria de las regiones del sudeste asiático, lugares muy cálidos, por lo que se adaptan perfectamente a los ambientes cerrados.

Sin embargo, para poder disfrutar de la belleza del Potus, es fundamental llevar adelante una serie de cuidados para que pueda estallar de flores y embellecernos con sus hojas. Más allá de su función ornamental, y de caracterizarse por su resistencia, tiene un fuerte vínculo con el Feng Shui. En este caso, hay veces que una de sus hojas puede estar dañada y que hay que saber dónde colocarla y lo que significa.

Qué quiere decir que las hojas del Potus estén rotas

De acuerdo a lo que explicó el Feng Shui, que un Potus esté enfermo, desgastado o con hojas y ramas rotas tiene un impacto directo en el equilibrio energético dentro del hogar y es que para esta disciplina, las plantas funcionan como imán de vitalidad y cuando un potus tiene sus tallos quebrados, hojas secas o amarillentas, el mensaje energético cambiará y son los siguientes:

Significado de las hojas rotas del Potus, según el Feng Shui

Energía estancada o fugas de vitalidad: reflejará un Chi debilitado y en vez de revitalizar el ambiente, absorberá la energía positiva

reflejará un Chi debilitado y en vez de revitalizar el ambiente, absorberá la energía positiva Bloqueos en el ámbito financiero: esta planta rota puede manifestar dificultades para concretar proyectos

esta planta rota puede manifestar dificultades para concretar proyectos Desequilibrio del elemento Madera: la madera quebrada simboliza proyectos frustrados o falta de flexibilidad



En qué lugar debe colocars el Potus

El Potus debe colocarse en un lugar adecuado si estás buscando atraer la abundancia y es que el Feng Shui, recomienda ponerla en la esquian del sudeste.