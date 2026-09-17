¿Qué fue lo que Tanya y Christian de Exatlón México dijeron de Humberto Noriega?

Esta nueva temporada de Exatlón México nos está dando momentos inolvidables dentro de los intensos circuitos, donde nuestros deportistas de alto rendimiento se han medido y poco a poco han demostrado el por qué son algunos de los mejores de nuestro país, aunque el día a día nos ha mostrado más facetas más allá del deporte.

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Recientemente, se ha vivido una nueva polémica dentro de la competencia luego de que Tanya y Christian del Equipo Azul tuvieran una charla intensa sobre uno de los atletas que ha formado parte de este universo, pues se trata del competidor Humberto Noriega, quien en la novena temporada dio una gran exhibición.

¿Qué dijo Tanya y Christian sobre Humberto Noriega?

Todo se encendió cuando Christian aseguró que “Humberto no es una buena persona, es malo”. A estas palabras, Tanya se sumó diciendo que lo conoce porque estudiaron juntos en la misma escuela en Puebla, donde habló sobre cómo era su día a día.

Sobre su rutina y hábitos, Tanya señaló que a ella no se le hace guapo: “A mí honestamente no se me hace guapo, o sea, yo lo voy separando como el Señor Cara de Papa, le quito sus ojos que está hermosos, su nariz es bonita, tiene bonito color de cabello, pero ya en conjunto se me hace una muñeca rara".

Además Tanya habló sobre su cercanía, pues Humberto Noriega “andaba” con una amiga de ella y esta señaló que le veía ligando, a lo que Christian sumó que era “sí está loco, es un patán”; para finalizar diciendo que fingía “ser chido”.

Exatlón México | “Humberto no es buena persona": Christian y Tanya hablan sobre Humberto Noriega, un atleta que participó en el reality deportivo

¿Quién es Humberto Noriega?

También conocido como “Prime Time”, Humberto es un atleta mexicano quien ganó bastante popularidad jugando futbol americano y tocho bandera, aunque su gran salto a la fama llegó al integrarse al Equipo Rojo de Exatlón México.

Dentro de su primera temporada se ganó un lugar muy importante dentro de los atletas más sólidos de la competencia e incluso logró quedarse en cuarto lugar, demostrando lo que su capacidad física y destreza son capaces de hacer en los circuitos más exigentes de México.

