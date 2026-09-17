Qué hacer con los manteles largos manchados: 4 ideas sencillas para aprovechar el textil con algunas manualidades en casa

Seguramente tienes en casa manteles largos que se encuentran manchados, los cuales tienen esa suciedad que ya no se quita con nada de detergentes o remedios caseros. Muchos pensaríamos que se tratan de textiles que ya no funcionan, por lo que la mejor solución es desecharlos.

Para que puedas usarlo, te detallaremos 4 ideas sencillas de manualidades, ideales para que no deseches las telas, mejor mejora su aspecto y extiende su tiempo de vida.

4 ideas sencillas para aprovechar los manteles largos con manchas

Hay manchas que al tocar la tela, difícilmente se pueden quitar, algo triste cuando le pasa a los manteles largos. No es necesario que los deseches, estas son las 4 ideas sencillas que puedes aplicar a los textiles manchas, usando manualidades fáciles para mejorar su aspecto al instante:

Servilletas de tela

No tires la tela, mejor corta recuadros del mantel para crear servilletas de tela, solamente no olvides coser la orilla para evitar que los hilos se salgan, un aditamento esencial que será de gran utilidad durante cenas elegantes. Para mejorar su aspecto puedes agregar elementos decorativos.

Caminos de mesa

Si sientes que tu mesa tiene un aspecto aburrido, puedes usar el mantel para crear un camino de mesa, solamente procura cortar un rectángulo largo y coser las orillas para evitar la presencia de hilos inesperados. Una gran alternativa cuando tenemos manteles largos con texturas llamativas. Otra de las ideas sencillas que puedes aplicar con los textiles manchados.

Tote bag

Otra de las manualidades que puedes aplicar, es crear una tote bag casera, en este caso es importante tomarnos el tiempo de cortar y coser las orillas, con la finalidad de que obtenga su forma por más tiempo y pueda resistir todo lo que guardes en ellas.

Paneras

Con la tela que tienes en casa, puedes crear una panera o caja de pan, una gran alternativa para poder guardar tu pan al momento de disfrutar tus alimentos. Solamente, antes de hacer la manualidad, no olvides lavar la tela para eliminar toda la suciedad que pueda tener. En Pinterest puedes encontrar los patrones recomendados para su elaboración.