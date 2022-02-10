Belinda protagoniza escándalo por no pagar una peluca.

El reclamo de una deuda no pagada que una mujer llamada Carls Jee le hizo a Belinda, a través de sus redes sociales, ya se volvió viral.

Carls Jee asegura que, en el 2020, la cantante y su equipo le solicitaron una peluca para la sesión de fotografía de una campaña publicitaria, la cual nunca le pagaron.

De origen nicaragüense, Carls Jee se dedica a la elaboración de este tipo de artículos con cabello natural y esta es la historia de su desencuentro con Belinda y su equipo.

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Al principio me contactaron de parte de una revista de moda, muy importante a nivel mundial, diciendo que necesitaban una peluca, de valor como de 10 mil dólares, no me habían dicho que era para Belinda. Estando ahí con Belinda, estamos súper bien, platicamos, le gusta la peluca que le llevé, que era como de préstamo, realmente y me dijo que la quería comprar, el 23 de noviembre del 2020

Me dice: ‘El trabajo está increíble, me gustaría poder hacer otras cosas contigo’ y yo le dije que sin ningún problema, obviamente. Le pasé mis contactos y me dice: ‘Oye, crees que me puedas hacer un descuento’, era directamente así, cara a cara. Yo súper emocionada de que estoy ahí con Beli y le dije que sí, que sin ningún problema

De acuerdo a la joven, la peluca no fue del total agrado de Belinda y su equipo, pero ya la habían usado para tomar las fotos.

Me entero de que va a hacer la sesión a la semana y todo padrísimo, justo un día después de que veo las fotos, le escribo: '¡Qué padre! Muchas gracias’, me dice: ‘Sí, está padre, pero no era el color que queríamos, como que no nos encantó' y yo así de '¿Cómo?, me hubieras dicho el día que te llegó'

Belinda tenía un adeudo con Carls Jee por la peluca

Durante más de un año, Belinda y su equipo no le pagaron el costo de la elaboración de dicha peluca.

Ya no entendí. Justo hoy, se cumple un año desde que pasó todo esto; llega diciembre, llega enero y entonces trato de mandarle un WhatsApp a Paula, pero ya no me aparece su imagen, solo me aparece que le llega, una palomita. Justo, cuando puse el tweet, yo siento que no fui en ningún momento agresivo hacia Beli, he sido admiradora de Beli desde toda la vida

Se supone que son mil dólares, son 20,600 pesos mexicanos, pero bueno, justo me decían que me querían pagar la mitad, eso se me hizo muy raro porque, bueno, la peluca la tienen ellos, la usaron y todo; no entiendo por qué la mitad del pago. Yo no les mandé una media peluca, les mandé una peluca completa

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Por cierto, al cierre de esta edición sus mensajes en redes causaron efecto y ya le habían depositado el dinero adeudado aunque le pidieron que borrara sus textos.

