Cómo aplicar el jabón negro para eliminar los pulgones para siempre

Para aplicar jabón negro contra los pulgones, se debe preparar una solución diluida siguiendo la concentración indicada por el fabricante y pulverizarla directamente sobre los insectos y la parte inferior de las hojas. El tratamiento actúa principalmente por contacto, por lo que es necesario cubrir bien las zonas donde se concentran las plagas y repetir la aplicación si vuelven a aparecer.

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Los pulgones son pequeños insectos que se alimentan de la savia de numerosas especies ornamentales, hortícolas y frutales. Además de debilitar los brotes, esta plaga puede producir una sustancia pegajosa conocida como melaza, sobre la que puede desarrollarse fumagina.

Por eso, detectar la infestación en sus primeras etapas facilita el control. Esta es la manera de acabar con los insectos.

¿Cómo usar jabón negro para eliminar los pulgones de las plantas?

El Servicio de Extensión de la Universidad de Minnesota señala que los jabones insecticidas pueden ser eficaces contra pulgones, cochinillas, moscas blancas y otros insectos de cuerpo blando cuando entran directamente en contacto con ellos.

Estos son los pasos para aplicar el jabón negro o potásico correctamente:



Revisa la etiqueta del producto: la concentración y la forma de dilución pueden variar entre formulaciones, por lo que no conviene preparar una mezcla más concentrada por cuenta propia. Pulveriza directamente sobre los pulgones: rocía las hojas, tallos y especialmente el reverso de las hojas, donde suelen esconderse. Cubre bien la planta: el jabón insecticida necesita entrar en contacto con el insecto para funcionar y no ofrece una protección residual prolongada. Aplica en horarios de baja radiación: la Universidad de California (UC IPM) recomienda evitar aplicaciones de jabones insecticidas durante las horas de mayor calor y sol para disminuir el riesgo de quemaduras en el follaje. Repite cuando sea necesario: si persisten los pulgones, pueden requerirse nuevas aplicaciones de acuerdo con las indicaciones del producto. Haz una prueba previa: aplica la solución en una pequeña zona de la planta y espera para comprobar que no provoque daños antes de tratar todo el ejemplar.

La Royal Horticultural Society (RHS) también recomienda prestar atención a las instrucciones específicas de los productos utilizados contra plagas y evitar aplicaciones innecesarias, especialmente en plantas sensibles.

¿Qué hacer para evitar que los pulgones vuelvan al jardín?

Eliminar los insectos visibles es solo una parte del control. Los especialistas en manejo integrado de plagas recomiendan combinar los tratamientos con medidas preventivas que reduzcan las posibilidades de una nueva infestación.

La Universidad de California, mediante su programa Integrated Pest Management (UC IPM), aconseja inspeccionar periódicamente los brotes nuevos y evitar aplicar insecticidas de amplio espectro de manera indiscriminada, ya que pueden eliminar también a los enemigos naturales de los pulgones.

Estas son las prácticas que pueden complementar el tratamiento:



Revisa los brotes tiernos: los pulgones suelen concentrarse en las partes jóvenes de las plantas, por lo que una inspección frecuente permite actuar antes de que aumente la población.

los pulgones suelen concentrarse en las partes jóvenes de las plantas, por lo que una inspección frecuente permite actuar antes de que aumente la población. Elimina colonias pequeñas manualmente: un chorro de agua puede desprender muchos pulgones de las hojas y tallos.

un chorro de agua puede desprender muchos pulgones de las hojas y tallos. Favorece la presencia de insectos beneficiosos: mariquitas, crisopas y larvas de sírfidos son depredadores naturales de pulgones.

mariquitas, crisopas y larvas de sírfidos son depredadores naturales de pulgones. Controla las hormigas: algunas especies protegen a los pulgones para alimentarse de la melaza que producen, por lo que su presencia puede favorecer la persistencia de la plaga.

algunas especies protegen a los pulgones para alimentarse de la melaza que producen, por lo que su presencia puede favorecer la persistencia de la plaga. Evita fertilizar en exceso: un crecimiento excesivamente tierno provocado por demasiado nitrógeno puede resultar más atractivo para determinadas poblaciones de pulgones.

Los expertos aclaran que el jabón negro o jabón insecticida no debe considerarse un tratamiento permanente. Su eficacia depende de que el producto entre en contacto con los insectos y puede ser necesario repetir la aplicación ante una nueva aparición.