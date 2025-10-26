Programa 25 de octubre 2025 | Parte 1 | Venga La Alegría Fin De Semana
Repasamos LO MÁS POLÉMICO de La Granja VIP, Lupillo Rivera y las dos versiones de su autobiografía. ¿Ángela Aguilar fue infiel? ¡Eso y más en Venga la Alegría Fin de Semana!
Este sábado repasamos a detalle lo que ha sido La Granja VIP donde hemos visto de TODO, tradiciones, alianzas y peleas directas... ¿Quién será el granjero o granjera que abandonará este domingo?
Lupillo Rivera no se guardó nada y habló sobre su nueva y polémica autobiografía y sus dos versiones: “la mexicana” y la “estadounidense” con la que ha mostrado contenidos distintos a los permitidos en nuestro país...
Acompáñanos a probar la receta de cocina rápida y sencilla de la mano de nuestro Chef Chino, quien se lució con unas pechugas a la cordón blue.
Sin filtros… ¿Una infidelidad de Ángela Aguilar? Esto fue lo que Carolina Ross nos contó.
