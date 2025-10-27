Cómo transformar el piso antiguo de tu casa para que se vea moderno: secretos de interioristas

Si tu piso antiguo ya está gastado o simplemente quieres darle un aire más fresco, no te preocupes: no hace falta tirarlo ni gastar una fortuna. Con algunos trucos de interioristas, puedes hacer que luzca moderno y elegante, sin complicaciones.

Actualizar un piso no solo cambia cómo se ve la habitación, también puede dar sensación de más espacio y luz. Según Architectural Digest, con unos cuantos ajustes y materiales bien elegidos, cualquier estancia puede pasar de sentirse anticuada a completamente renovada.

¿Cómo lograr que un piso antiguo luzca moderno sin hacer obra?

Hay varias maneras de darle nueva vida a un piso antiguo sin meterte en remodelaciones costosas. Desde pintar sobre él hasta usar elementos que mezclen texturas y colores, estas ideas ayudan a transformar el ambiente de manera sencilla y con estilo, así lo asegura Houzz España.

Canva Puedes cambiar el piso antiguo de tu casa sin gastar mucho dinero

Antes de mostrarte los secretos, vale la pena recordar que pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia. La combinación correcta de color, textura y materiales puede cambiar por completo la sensación del piso, y por ende, de toda la habitación.

4 secretos de interioristas para modernizar un piso antiguo

1. Pintura o revestimiento temporal

Elle Decor dice que, si quieres un cambio rápido y económico, la pintura especial para pisos o los adhesivos vinílicos son una maravilla. Te permiten cambiar color y estilo en poco tiempo y sin romper nada.

2. Alfombras estratégicas

Colocar alfombras grandes o pasilleras puede disimular zonas desgastadas y añadir color, textura y personalidad al espacio. Es ideal para salas y dormitorios y da un efecto inmediato de renovación.

3. Suelo laminado sobre el antiguo

Para un cambio más “profundo” sin obras de demolición, el suelo laminado o flotante es tu aliado. Da un acabado moderno y limpio, imitando madera, cerámica o piedra, y se instala sobre el piso que ya tienes.

Canva El suelo laminado es una buena opción para renovar o proteger tu piso antiguo

4. Mezcla de texturas y materiales

Los interioristas recomiendan combinar madera, piedra y vinilo en un mismo espacio. Esto le da dinamismo, estilo y hace que tu piso se vea contemporáneo sin perder armonía con la decoración de toda la casa.