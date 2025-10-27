“Ya no le creo nada": La Bea y Teo, decepcionados de uno de los granjeros, ¿quién será?

En La Granja VIP las tensiones se sienten cada vez más fuertes, y esta vez fueron La Bea y Teo quienes dejaron ver su molestia y decepción con uno de los participantes. Lo que comenzó como una charla durante la comida acerca de los cortes en el presupuesto, terminó por convertirse en una conversación llena de frustración y desconfianza hacia un granjero que, según ellos, ha mostrado dos caras dentro del reality.

¿Por qué La Bea y Teo desconfían de Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez?

Todo empezó mientras los granjeros comentaban la reducción de presupuesto en la comida. La Bea se levantó de la mesa para acompañar a Teo, quien se mostraba pensativo en la cocina. Entre comentarios sobre la convivencia y la actitud que mostraban los demás granjeros ante la reducción, ambos coincidieron en que hay alguien en quien ya no pueden confiar.

Aunque no mencionaron nombres directamente, las pistas fueron claras. Ambos recordaron el video que vieron durante la Gala de Eliminación, donde Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori hablaban con desdén sobre Teo y expresaban su necesidad de sacarlo del programa. Esa escena, según ellos, les cambió completamente la percepción sobre lo que pasa dentro del grupo.

Desde entonces, La Bea y Teo aseguran haber notado actitudes que confirman sus sospechas, como miradas esquivas, comentarios hipócritas y una falsa amabilidad frente a las cámaras que se desvanece cuando los reflectores se apagan.

¿Qué pasó con Eleazar Gómez y el conflicto del pan?

Mientras la conversación avanzaba, La Bea mencionó otro detalle que encendió su molestia, pues vio a Eleazar tomar cuatro panes cuando el grupo tiene un número limitado de bolsas. Aunque parezca un detalle mínimo, el gesto desató la incomodidad de ambos, pues lo consideraron una falta de empatía hacia los demás granjeros.

Teo, visiblemente molesto, comentó que ese tipo de actitudes son las que más le incomodan dentro de La Granja VIP, ya que reflejan egoísmo y poca consideración hacia los demás.

La charla entre ambos dejó claro que las alianzas dentro del programa comienzan a fracturarse. Entre estrategias, hambre y tensiones acumuladas, La Bea y Teo parecen haber perdido la confianza en algunos compañeros. Y aunque no lo dijeron abiertamente, todo apunta a que Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez ya no cuentan con su apoyo dentro de La Granja VIP.

La reducción de comida apenas empezó este fin de semana y los ánimos comienzan a alterarse, ¿qué sucederá en la semana que inicia? No te pierdas La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. La experiencia completa está disponible 24/7 en Disney+.