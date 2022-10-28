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FOTOS | Iván Sánchez y José Pastor darán vida en tele a Miguel Bosé.

Te presentamos algunos daatos para que conozcas más de los actores que personificarán a Miguel Bosé en su próxima bioserie. ¡No te los puedes perder!

Por: Redacción Azteca UNO

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