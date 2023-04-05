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FOTOS | Jennifer Aniston y Adam Sandler, una de las mejores parejas.

Aniston y Sandler han grabado tres cintas juntos, sin embargo, han sido suficientes para enamorar a todos sus seguidores gracias a la química que reflejan.

Por: Carolina Loaiza

FOTOS | Jennifer Aniston y Adam Sandler
FOTOS | Jennifer Aniston y Adam Sandler
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