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FOTOS | Paulina Rubio celebra su llegada a los 52 años.

Paulina Rubio celebra un año más de vida este sábado. Y aquí te dejamos algunos datos que tal vez no conocías de la guapa y talentosa cantante mexicana.

Por: Carolina Loaiza

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