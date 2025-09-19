Daniela Parra: él es el novio poco conocido de la participante de La Academia VLA

Daniela Parra no solo brilla en el escenario, también tiene a alguien que ha estado a su lado en los días buenos y en los que la vida le ha pedido estar fuerte: su novio, Diego Hopster. Y aunque no siempre aparece tanto ante las cámaras como ella, su relación con la hija de Héctor Parra lleva varios años y hay detalles que vale la pena conocer.

¿Quién es Diego Hopster y cuánto tiempo lleva de novio con Daniela Parra?

Diego ha sido la pareja de Daniela Parra por alrededor de siete años. Durante ese tiempo, él ha estado presente en momentos importantes de su vida, tanto los de triunfo, como aquellos más personales.

Instagram/Diego Hopster Diego Hopster es el novio de Daniela Parra

Su perfil no es el de alguien que busca destacar por sí mismo, sino el de ese apoyo constante que muchos admiradores de Daniela notan, aunque sea en silencio.

¿Daniela Parra y su novio planean casarse?

Diego ha confesado sentirse seguro de su relación con Daniela. Lo ven claro: la considera “la mujer de su vida” y ha hablado de llevar su compromiso más allá del noviazgo. Sin embargo, no han dado fecha ni detalles específicos sobre cómo o cuándo sería la boda, pero dejó claro que no es una idea lejana.

¿Cómo es la relación de Daniela Parra y Diego Hopster?

Pese a no estar todo el tiempo en los reflectores, Diego y Daniela se muestran unidos. Él ha hablado frente al público de su relación, ha respondido preguntas, ha sido parte de momentos sensibles de Daniela (como los relacionados con su familia).

En redes sociales se les ve compartiendo momentos sencillos, lo cual da una idea de que su vínculo va más allá de lo escénico.

Según lo que él ha comentado, el papá de Daniela, Héctor Parra, está tranquilo con la relación de su hija. Diego dice que tiene buena comunicación con él, que lo ve en visitas o que platican cuando pueden, y que hay respeto mutuo. Ese respaldo familiar es parte importante de lo que consolida la relación.