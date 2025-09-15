Pocos la conocen: ella es realmente la mamá de Daniela Parra, hija de Héctor Parra

El caso de Héctor Parra conmocionó al mundo del espectáculo y transformó para siempre la vida de sus hijas. Esto debido a que terminaron confrontadas por las acusaciones de presunto abuso sexual, situación en la que Daniela Parra se convirtió en el principal apoyo de su padre, dejando al descubierto cómo era su relación familiar.

Y uno de los primeros detalles que salieron a la luz, fue la identidad de Erika Martínez, su madre, quien a pesar de ser ajena a la farándula, se ha hecho presente para apoyar a su primogénita en esta situación tan delicada.

Ella fue la primera esposa de Héctor Parra, y aunque se separaron poco después de que nació Daniela, siempre llevaron una buena convivencia para la crianza de la joven.

Instagram / @dannparra_, Archivo TV Azteca Erika Martínez, la mamá de Daniela Parra, la ha apoyado tras el arresto de Héctor Parra

¿Cuántas hijas tiene Héctor Parra?

El actor mexicano de proyectos como “Lo que callamos las mujeres” tiene dos hijas: Daniela, de 28 años, fruto de su matrimonio con Erika Martínez; y Alexa Hoffman, de 23 años, fruto de su relación con Ginny Hoffman.

¿Cómo es la relación de Daniela Parra con su hermana Alexa Hoffman?

Después de que Alexa Hoffman denunció penalmente a Héctor Parra por supuesto abuso sexual, la relación con su hermana mayor quedó completamente deteriorada, debido a que Daniela Parra siempre ha reiterado que, en esta cuestión legal, apoya completamente a su padre, además de que ha expresado su incredulidad ante las acusaciones.

La situación escaló a tal nivel que incluso han existido advertencias de denuncias por el caso. En 2021, Dani demandó a Ginny Hoffman por omisión de cuidados, argumentando que si ella siempre supo de estas aparentes agresiones, el no haberlos denunciado a tiempo también es una responsabilidad que tiene que esclarecer.

Instagram / @alexaa.hoffman, @dannparra_ Alexa Hoffman se distanció de su hermana Daniela tras denunciar a Héctor Parra por supuesto abuso sexual

Apenas en marzo de 2025, Alexa interpuso una denuncia contra Daniela por supuesta violencia familiar, señalándola de aprovecharse de su sufrimiento para beneficiarse económicamente. Hasta el momento, ninguna de las involucradas ha recibido sanciones importantes por la ley.