¡Así abuchearon a Susana Zabaleta durante su nuevo desencuentro con la prensa en el aeropuerto!

Luego de que el novio de Susana Zabaleta se quejara de la prensa, la actriz vivió un nuevo desencuentro con la prensa en el aeropuerto. En esta ocasión, un grupo de reporteros se manifestó gritando “prensa digna”, a lo que la actriz mostró una reacción y todo terminó en que los reporteros la abuchearon. Esto fue lo que sucedió.