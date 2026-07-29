El sorprendente significado de tiramisú que los cocineros de MasterChef 24/7 aprendieron en clase (VIDEO)

Este miércoles, previo a la “Batalla por equipos en MasterChef 24/7, los cocineros recibieron una clase de respostería italiana. Los expertos fueron el Chef Alessandro y el Ingeniero Fabio, invitados de Zahie Téllez para compartir su conocimiento en el reality culinario. Fue así que los concursantes aprendieron el significado en español de tiramisú, que es levántame.