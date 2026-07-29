Exclusiva | Lupillo Rivera quiere llegar a un acuerdo legal con Belinda: “Son años de desgaste”

Luego de amenazar con llegar hasta las últimas consecuencias, Lupillo Rivera está dispuesto a llegar a un acuerdo en su batalla legal con Belinda, así lo confirmó su abogado en exclusiva para Ventaneando. Recordemos que la actriz lo denunció por violencia mediática y digital, luego de que éste hablara sobre su antigua relación en su libro autobiográfico: “Tragos Amargos”. “Hemos buscado al máximo llegar a un acuerdo. Es muy fácil decir ‘Te voy a demandar’, pero son años de desgaste”; explica el experto legal.