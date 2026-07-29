Venga La Alegría | Programa 29 de julio 2026 Parte 1 | El impactante siniestro que sufrió Karely Ruiz en su casa y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 29 de julio 2026, parte 1: Todo sobre el robo que sufrió Karely Ruiz al interior de su casa, el reconocimiento que recibió Carlos Rivera en España, lo que debes saber de las desconexiones en el marco del Día Internacional del Mal de Amores, los experimentos de Inter ¿Neta? y la receta de lasaña de champiñones.

También, el abogado de Alicia Villarreal desmiente a Cruz Martínez, Lalo España confiesa por qué terminó su relación amorosa, el reportaje de Tabata Jalil; Danna Yanina y su vinculación con la muerte de Dafne Quintos, el autobús que se quedó sin frenos en Monterrey y los daños del terremoto que azotó Japón, todo explicado Con Peras y Manzanas; y una espectacular pasarela de disfraces de superhéroes con body paint. Además, los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 28 de julio 2026. ¡Venga La Alegría!