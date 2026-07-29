Venga La Alegría | Programa 29 de julio 2026 Parte 2 | La conferencia del fiscal de Nuevo León sobre el asalto a Karely Ruiz y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 29 de julio 2026, parte 2: Las bolsas que encontraron cerca de casa de Karely Ruiz, Angélica María explica por qué no haría una bioserie, el resumen del día de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el reportaje de Samantha Núñez y el impactante caso del maestro Alberto Jasso.

También, las confesiones de El Club de los Corazones Rotos, la conferencia del fiscal de Nuevo León sobre el asalto a Karely Ruiz en su domicilio, el increíble show de ‘Guille y el Nahual’ y los mejores momentos de Survivor México La Reliquia en Llamas del 28 de julio 2026. Además, jugamos Sin Palabras, La Productora Dijo y ¿Te Cae? ¡Venga La Alegría!