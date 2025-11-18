inklusion logo Sitio accesible
¿Y Manola? Adal Ramones, Lalo España, Mauricio Castillo y Yordi Rosado se reencuentran en ‘Enrollados’

Tras casi veinte años de rumores sobre egos y peleas, Adal Ramones, Lalo España, Mauricio Castillo y Yordi Rosado, se reencuentran en ‘Enrollados’. ¿Invitarán a Manola?

Tras casi veinte años de rumores sobre egos y supuestas peleas, Adal Ramones, Lalo España, Mauricio Castillo y Yordi Rosado, se reencuentran en ‘Enrollados’. Pero, ¿Manola se podría incorporar al elenco tras su salida de La Granja VIP? Esto contó Adal Ramones.

