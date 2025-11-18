Dile adiós a las clásicas velas de Navidad, esta nueva tendencia se impone en 2025, según la IA

Las tradiciones que rondan en torno a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo siempre se respetan aunque en algunos hogares comienzan a tener modificaciones, impulsadas por las nuevas tendencias. La Inteligencia Artificial (IA) está ayudando en torno a la decoración para este año.

¡Esta mañana de Navidad, Rahmar nos preparó tortas de bacalao! [VIDEO] Con el delicioso recalentado de la celebración de una noche anterior, esta mañana de Navidad, Rahmar nos preparó exquisitas tortas de bacalao.

La IA se ha convertido en una verdadera guía para aquellas personas que buscan modernizar la decoración de sus hogares de cara a la Navidad 2025. Es por eso que a través de esta tecnología acceden a las tendencias que en otros países ya están pisando fuerte.

¿Adiós a las clásicas velas de Navidad?

Teniendo en cuenta que cada vez falta menos para la celebración de la Navidad y los comercios ya exhiben los productos de decoración, muchas personas están adquiriendo adornos, luces y demás elementos para embellecer sus casas.

Gemini, aplicación de Google, ha puesto el foco en las clásicas velas navideñas y afirma que podrían ausentarse este año debido a las nuevas tendencias. El análisis que esta IA ha realizado permite descubrir las nuevas formas para iluminar los ambientes del hogar.

¿Qué tendencia se impone esta Navidad?

Para este año, Gemini afirma que “la tendencia actual reemplaza las velas clásicas por opciones más modernas y sostenibles, como las velas led y farolillos decorativos, que ofrecen una luz cálida sin cables”.

“Además, se impone una decoración con elementos naturales y minimalistas, como piñas, ramas y eucaliptos, y un enfoque en la elegancia simple con lazos de colores bordó, rosa o rojo”, remarcó la Inteligencia Artificial de Google.

En este punto, la IA precisó que la Navidad 2025 tendrá un enfoque sostenible ya que “la nueva tendencia refleja una demanda creciente por una decoración más consciente y sostenible, reduciendo el consumo de productos plásticos. Se buscan elementos reutilizables, biodegradables o reciclables para celebrar con un menor impacto ambiental”.