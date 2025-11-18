Muere la influencer conocida como “La Golda” tras drástica pérdida de peso

Tristemente se conoció la noticia de que la influencer, Xiomara Calderón Santiago, popularmente conocida como “La Golda”, murió el pasado 15 de noviembre a los 38 años de edad.

Esta noticia fue dada a conocer por Jorge Pabón 'El Molusco', quien la describió como "una piedra angular de nuestro equipo" y confesó que aún intentan comprender lo sucedido.

"Hoy es un día muy triste para todos en Molusco LLC, ante el repentino fallecimiento de nuestra querida Xiomara. El vacío que deja en sus familiares y allegados va más allá de lo que les puedo explicar y aún estamos tratando de comprender lo sucedido", escribió en una publicación de su red social, Instagram.

¿Cuál fue la causa de muerte de 'La Golda'?

Por el momento no hay una versión oficial que manifiesta la causa de la muerte. Los medios de Puerto Rico, están manifestando que el deceso podría estar relacionada con complicaciones derivadas de una cirugía estética que se habría hecho en Miami.

Waleska Morales, quien se identificó como una familiar de la 'influencer', pidió el 17 de noviembre que dejarán de hacer especulaciones, pues la familia todavía no sabía cuál fue la verdadera causa de muerte.

"Nosotros como familia ni siquiera tenemos el conocimiento oficial de qué fue lo que sucedió con Xiomara, como para que estén especulando que si fue la bariátrica, que si fue esta operación. No se puede estar hablando de lo que no se conoce", dijo en Instagram.

¿Quién era 'La Golda'?

“La Golda”, en realidad era Xiomara Calderón Santiago quien se desempañaba como creadora de contenido, bailarina, cantante y modelo plus que se convirtió en una figura querida dentro del entretenimiento digital puertorriqueño.

Sus inicios se dieron detrás de cámaras en 'Molusco TV', pero gracias a su carisma, talento para el baile y su risa contagiosa pasó a ser parte de las conductoras invitadas en el show.

En el año 2024, “La Golda” comenzó un proceso para poder perder pesos y se sometió a una cirugía bariátrica, con el respaldo económico de 'Molusco', impulsada por su convicción de "durar 100 años".

En cuanto a su apodo 'La Golda' no era una referencia a su sobrepeso, sino a su deseo de convertirse en "oro": "De la grasa al oro", solía decir con humor.