Elektra pone casi a mitad de precio esta pantallota LG 4k con mejora en imagen para ver series y películas

Hay una pantalla LG de 75 pulgadas en Elektra que tiene descuento de casi la mitad de precio tras el Buen Fin 2025 con rebajas del Mejor Fin. Si estás buscando opciones para estrenar una Smart TV, esta te va a encantar porque es con mejora de imagen para ver series y películas.

¿Cuál es la pantalla con mejora en imagen que Elektra tiene en oferta?

La pantalla LG de 75 pulgadas es del modelo 75NANO80ASA con tecnología LED 4K, es decir, que ofrece imágenes más nítidas, con colores puros, super escalador y con Inteligencia Artificial (IA) para una mayor experiencia.

(ESPECIAL) La pantalla LG tiene garantía.

De acuerdo con la descripción de la marca , esta pantalla tiene todo para convertirse en lo mejor de los últimos tiempos, pues tiene mejoras que se adaptan a tu forma de verla.

Además, como todas, es posible instalar plataformas de streaming como HBO Max, Disney Plus y más. Tiene puerto USB y HDMI.

Para que lo tengas en cuenta, las medidas de esta pantalla son:

Ancho de base : 167.8 cm.

: 167.8 cm. Alto : 96.4 cm

: 96.4 cm Profundidad sin la base: 5.99 cm.

Con estas medidas te das una idea si esta Smart TV cabe perfecto en tu mueble para TV, o bien, si quieres ponerla en la pared.

¿Cuál es el precio de la pantalla LG de 75 pulgadas en Elektra?

El costo de esta pantalla es de solo $12,999 pesos por el Mejor Fin 2025, casi la mitad de precio de su costo original, que era de $18,999 pesos.

(ESPECIAL) Este es el precio de la pantalla LG de 75 pulgadas en Elektra.

Asimismo, viene con promociones de pago en hasta 12 meses sin intereses con tarjetas bancarias participantes o bien puedes pedir un Préstamo Elektra para comprarlo a 154 semanas con pagos chiquitos de $166 pesos.

Además de esta pantalla, Elektra tiene otras ofertas esta semana, aun después del Buen Fin 2025, en motos como la Bit 150, perfumes y muchos artículos más.

Así que visita el sitio web o acude a la tienda para que veas las opciones que puedes tener hoy mismo. Elige lo mejor para tu casa y para tu familia.