¡Adele rompe en llanto al ver que Céline Dion está en su concierto!

Un emotivo momento fue el que protagonizaron Adele y Céline Dion al reunirse en el Colosseum del Caesars Palace en Las Vegas, durante el concierto de Adele el sábado por la noche, pues la intérprete se conmovió hasta las lágrimas al ver a la canadiense entre el público.

Aunque no se sabe cuáles fueron las palabras que compartieron, fue muy notorio que el encuentro estuvo lleno de respeto y admiración de ambas partes, debido a que las dos son figuras importantes dentro de la música.

Todo sucedió mientras Adele cantaba su éxito “When We Were Young”, y la intérprete notó entre el público a Céline Dion acompañada de sus hijos, lo que provocó una gran emoción en ella y no contener el llanto. Seguramente esto será un bello recuerdo para ella y para los fans de ambas artistas.



Adele compartió en su cuanta de Instagram una imagen de este momento tan especial, y la acompañó de este mensaje: “He estado actuando en el escenario de Céline Dion en el Coliseo durante casi 2 años. ¡Faltan 4 semanas! Era el único lugar donde quería tocar en Las Vegas porque fue construido para ella. Tengo una foto de ella justo al lado del escenario que tocó todas las noches antes de caminar y ella vino al show este fin de semana y fue una sorpresa y fue un MOMENTO!! @celinedion Te quiero mucho mucho. Las palabras nunca resumirán lo que significas para mí, o lo que significa venir a mi show, y mucho menos cómo se sintió verte de vuelta en tu palacio con tu hermosa familia. Me ha encantado estar ahí, ha sido un honor y ese sábado por la noche será algo que recordaré por siempre y para siempre. Un círculo completo para mí estar ahí contigo. Muchas gracias”.