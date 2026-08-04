Un adulto mayor es derribado en la calle y las redes se encienden; Sergio Sepúlveda despide a un compañero

En redes sociales se viralizó el video de una carrera en Huamantla, donde se aprecia el momento exacto en que uno de los trabajadores del evento tira a un anciano, ya que aparentemente no pagó para participar. Por otra parte, Sergio Sepúlveda dedicó una calurosa despedida a José Sánchez, quien fue colaborador de TV Azteca y recordó su entrega profesional.