Un adulto mayor es derribado en la calle y las redes se encienden; Sergio Sepúlveda despide a un compañero
Un evento deportivo se inundó de polémica cuando un hombre tiró de forma violenta a uno de los competidores. Además, Venga La Alegría sufre triste pérdida.
En redes sociales se viralizó el video de una carrera en Huamantla, donde se aprecia el momento exacto en que uno de los trabajadores del evento tira a un anciano, ya que aparentemente no pagó para participar. Por otra parte, Sergio Sepúlveda dedicó una calurosa despedida a José Sánchez, quien fue colaborador de TV Azteca y recordó su entrega profesional.