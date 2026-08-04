MasterChef 24/7 | Jazmín llega con los Host Digitales para revelar cómo vivió MasterChef 24/7

Tras despedirse de la cocina más famosa de México, Jazmín llega al Post Show de MasterChef 24/7 con Leslie Gallardo y Antonio Betancurt para hablar de todo lo que vivió durante la competencia. La exparticipante recuerda los retos que enfrentó, las amistades que construyó y el cariño que recibió tanto de sus compañeros como del público. Además, comparte cómo esta experiencia cambió su vida y revela algunos de los momentos más especiales que se llevó de MasterChef 24/7.