Karely Ruiz relata cómo vivió el asalto en su casa y se defiende tras ser señalada de inventarlo por fama
Karely Ruiz y su esposo Jhon Echeverry se pronunciaron sobre el incidente que sufrieron cuando hombres entraron a robar a su casa y cómo lograron salir ilesos.
Mientras siguen las indagaciones sobre el caso de Karely Ruiz, la modelo rompió el silencio y aprovechó sus redes sociales para contar que se salvaron gracias a que cooperaron con los ladrones y luego salieron para ponerse a salvo. Además, negó rotundamente los rumores de que fabricó esta historia para hacerse viral y recuperar su popularidad en internet.