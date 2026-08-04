Olivia Collins se lanza contra Arleth Terán por su traición a Maribel Guardia: “Esas cosas no se perdonan”

Aunque Maribel Guardia aseguró que ya no le guarda rencor a Arleth Terán por entrometerse en su relación con Joan Sebastian, para Olivia Collins esto es algo que no tiene disculpas, pues a pesar de que ya pasaron muchos años, fue una situación que causó dolor y provocó la separación de una pareja que estaba formando una familia junto a su hijo Julián Figueroa.