¿Cómo prevenir un embarazo no deseado? Experta aclara los mitos acerca de la salud sexual en jóvenes
La educación sexual es muy importante para llevar una vida sexual saludable, no solo para evitar embarazos a temprana edad, sino también para prevenir ITS.
El foro de Venga La Alegría recibió a Evelin Muciño, la experta invitada a la Mesa de Sexo, quien profundizó sobre los mitos que existen en torno a la salud sexual de los jóvenes, como creer que la eyaculación precoz reduce las posibilidades de quedar embarazada o que en la menstruación no se puede concebir. También recordó la importancia de conocer los métodos anticonceptivos disponibles y dejar de tratar el tema como un tabú.