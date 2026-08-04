¿Cómo prevenir un embarazo no deseado? Experta aclara los mitos acerca de la salud sexual en jóvenes

El foro de Venga La Alegría recibió a Evelin Muciño, la experta invitada a la Mesa de Sexo, quien profundizó sobre los mitos que existen en torno a la salud sexual de los jóvenes, como creer que la eyaculación precoz reduce las posibilidades de quedar embarazada o que en la menstruación no se puede concebir. También recordó la importancia de conocer los métodos anticonceptivos disponibles y dejar de tratar el tema como un tabú.

