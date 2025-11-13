inklusion logo Sitio accesible
“Me apena mucho, le ofrezco una disculpa”, Aerolínea se disculpa con Julio Preciado por el retraso en su vuelo

Luego de que se viralizara el video donde Julio Preciado grita a empleados de una aerolínea por el supuesto retraso de un vuelo, los ejecutivos de la aerolínea se disculparon.

