Nota

Esta es la fecha y hora exacta en que comenzará el invierno en México

Si bien las temperaturas bajas ya comenzaron a sentirse, el invierno oficialmente todavía no llega.

Agustina Morán | Marktube
El clima en México está experimentando cambios y se notan con la llegada de frentes fríos y descensos drásticos de temperatura en diversas regiones. Si bien se siente el ambiente como si estuviéramos en pleno invierno, este no ha llegado de manera oficial de acuerdo a lo que marcar el calendario astronómico.

La estación en cuestión está próxima a iniciar por lo que con ella vendrán las jornadas más cortas, noches más largas y por supuesto un marcado descenso de la temperatura.

Desde el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE),en el invierno se pueden observar los efectos del clima en México, pues influye en la agricultura, el consumo energético y la salud pública.

En este periodo, los sistemas frontales y las masas de aire polar afectan de forma directa a gran parte del territorio nacional, en especial al norte y centro del país, donde los valores térmicos suelen ser más bajos.

¿Cuándo comienza exactamente el invierno en México?

El invierno 2025 en México comenzará oficialmente el21 de diciembre a las 15:04 horas (09:04 Hora del Centro de México), momento en el que ocurrirá el Solsticio de Invierno, marcando el día más corto y la noche más larga del año.

Desde ese día el clima se mantendrá frío en gran parte del país pero se intensificará más en las regiones montañosas y zonas del altiplano.

Por otro lado el invierno durará hasta marzo de 2026 y traerá consigo un aumento en las probabilidades de heladas, lluvias ligeras y, en algunos casos, nevadas en los estados del norte.

Es importante que la población se mantenga atenta a los avisos sobre el clima y las recomendaciones para poder protegerse de las bajas temperaturas.

Se prevé un clima frío con posibles heladas, lluvias ligeras y descensos térmicos en varias zonas de México. Ante esto es importante poder mantenerse al resguardo de las temperaturas frías.

