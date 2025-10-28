inklusion logo Sitio accesible
¿Afecta la falta de ejercicio en la vida sexual? Esto explicó la sexóloga Mónica Zarazúa

Mónica Zarazúa, psicóloga y sexóloga nos visitó en la Mesa de Sexo y explicó la relación entre el ejercicio y el desempeño sexual. ¡Toma nota y comparte!

¿Cómo afecta el la falta de ejercicio en la vida sexual? Mónica Zarazúa, psicóloga y sexóloga nos visitó en la Mesa de Sexo y explicó la relación entre el ejercicio y el desempeño sexual. ¡Toma nota y mejora tu vida sexual!

